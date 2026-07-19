Elezioni Metropolitane Reggio Calabria, il Sindaco di Motta: “finalmente i territori della provincia presenti, in questi anni sono stati dimenticati” | INTERVISTA

“Si apre quello che i territori hanno sempre chiesto, di essere presenti dentro la Città Metropolitano. E’ giusto che a Reggio Calabria sia riconosciuto il giusto rilievo, ma è anche giusto che lo siano riconosciuti i territori metropolitani. Tranne qualche rara eccezione, la Metrocity li ha dimenticati. Di difficoltà ce ne sono tante, i territori vanno seguiti dalla viabilità ai temi costieri”. Così Giovanni Verduci, Sindaco di Motta San Giovanni, commenta a StrettoWeb il voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.

Questa l’intervista.