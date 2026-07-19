Elezioni Metropolitane Reggio Calabria, Daniele Romeo: “saremo protagonisti con Reggio Futura” | INTERVISTA

Il Consigliere Comunale Daniele Romeo commenta a StrettoWeb il voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria

Daniele Romeo

“E’ un’elezione particolare, perché non coinvolge la cittadinanza, ma è comunque molto importante. Il CentroDestra sarà protagonista anche qui, noi faremo il nostro piccolo come Reggio Futura con la nostra candidata Maria Luisa Curatola. Si è cercato di coinvolgere tutti gli amministratori della provincia, ma l’importante è fare bene a prescindere dall’area geografica”. Così il Consigliere Comunale Daniele Romeo commenta a StrettoWeb il voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.

Questa l’intervista.

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