Elezioni Metropolitane Reggio Calabria, Santoro: “Villa San Giovanni territorio determinante. Anche per i lavori del Ponte sullo Stretto” | INTERVISTA

“Le liste sono abbastanza coese e noi, come area dello Stretto, siamo sicuri che i nostri rappresentanti sapranno essere la cerniera per una serie di iniziative per un territorio determinante come quello di Villa San Giovanni. Sapete quanto io sia fiducioso rispetto alle attività sui lavori per il Ponte sullo Stretto, per la continuità territoriale”. Così Marco Santoro, Consigliere Comunale di Villa San Giovanni, commenta a StrettoWeb il voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.

Questa l’intervista.