Elezioni Metropolitane di Reggio Calabria, Versace: “attendiamo le funzioni dalla Regione. E spero che il voto torni ai cittadini” | INTERVISTA

“Sono onorato del ruolo che ho ricoperto. La Città Metropolitana riveste un ruolo fondamentale, speriamo che in questa nuova consiliatura possa rivestirlo ancora di più, innanzitutto col passaggio delle famigerate funzioni da parte della Regione al nuovo assetto del Consiglio. Sarebbe il vero volano. L’altra criticità è che si tratta di un voto di secondo grado, non partecipato a tutta la cittadinanza. Anche qui un appello alle Istituzioni a livello nazionale, affinché il voto possa ritornare ai nostri concittadini“. Così, a StrettoWeb, il Consigliere Comunale e già vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, commenta a margine del voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano.

Questa l’intervista.