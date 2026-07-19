Elezioni del Consiglio Metropolitano, Cannizzaro raggiante: “ottenuti 10 seggi, e 7 sono di Forza Italia”. Poi si sbilancia sul vice Sindaco | VIDEO

Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha commentato, sui social, il recente risultato emerso dal rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. “Appena trascorsa la mezzanotte e abbiamo il dato definitivo delle elezioni al Consiglio metropolitano. Sono molto contento perché ancora una volta stravinciamo le elezioni perché su 14 seggi ne conquistiamo 10″ ha detto. “E io anche come segretario regionale di Forza Italia sono ancora più contento perché dei 10, 7 sono attribuiti a Forza Italia”.

“Ma il dato più significativo, quello che per me conta molto di più, è che quello che abbiamo detto abbiamo fatto. Perché Reggio per la prima volta nella storia ha un Consiglio metropolitano composto da solo membri provenienti da tutta l’area metropolitana. Non è più un Reggio Centrico, come è giusto che sia. Ancora una volta quello che abbiamo detto abbiamo fatto e tra qualche giorno vi svelerò anche chi sarà il nuovo mio vicesindaco alla città metropolitana” ha aggiunto.