Serie C, il Catania vince facile (1-5) contro un disastrato Taranto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Allo stadio Iacovone, il Catania vince facile contro un Taranto letteralmente disastrato. I padroni di casa allenati da Cazzarò, ultimi a quota 3 punti e con i 10 di penalizzazione inflitti nel corso delle ultime settimane, sono reduci da quattro sconfitte di fila. I siciliani nelle ultime sei giornate hanno avuto risultati altalenanti: tre pareggi, due vittorie e la sconfitta di Crotone. Nel mezzo anche il ko in Coppa Italia contro il Trapani.

La partita

La partita non ha avuto storia, con la squadra di Toscano che ha dominato in lungo ed in largo. Il primo tempo si chiude per 3-0 per il Catania grazie ai goal di Ierardi, Stoppa e Inglese. La ripresa è sulla stessa lunghezza d’onda della prima frazione con i siciliani che dilagano con Montalto e Forti. Rete del Taranto con una punizione di Guarracino. La partita si conclude 1-5.

Risultati Serie C 18ª Giornata

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura 1-1

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Potenza-Latina 5-1

Ore 17:30

ACR Messina-Foggia 0-3

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Cavese-Juventus U23 0-1

Crotone-Casertana 2-3

Picerno-Turris 2-0

Ore 17:30

Avellino-Sorrento 1-0

Taranto-Catania 1-5

Ore 19:30

Trapani-Benevento

Ore 20:30

Lunedì 9 dicembre

Giugliano-Monopoli

Classifica Serie C

Benevento 34 Audace Cerignola 31 Monopoli 29 Potenza 29 Avellino 29 Picerno 28 Catania 28 (-1) Sorrento 27 Crotone 26 Giugliano 24 Trapani 24 Altamura 23 Cavese 21 Foggia 21 Casertana 20 Latina 17 ACR Messina 16 Juventus U23 14 Turris 11 (-5) Taranto 3 (-10)

Programma 19ª Giornata Serie C

Venerdì 13 dicembre

Ore 20:30

Altamura-Avellino

Sabato 14 dicembre

Ore 15:00

Casertana-Trapani

Juventus U23-ACR Messina

Sorrento Cavese

Ore 17:30

Benevento-Giugliano

Catania-Potenza

Domenica 15 dicembre

Ore 12:30

Turris-Crotone

Ore 15:00

Monopoli-Taranto

Ore 19:30

Foggia-Picerno

Lunedì 16 dicembre

Ore 20:30

Latina-Audace Cerignola

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.