Serie C: che scoppola per il Messina: il Foggia stravince per 3-0, situazione drammatica | CLASSIFICA

La situazione dell’Acr Messina è sempre più drammatica. Dopo la vittoria di domenica con una festa da Champions negli spogliatoi, assolutamente esagerata, oggi la squadra di Modica è tornata alla realtà con una sconfitta al “Franco Scoglio” contro il Foggia. La situazione in classifica è altamente deficitaria e la questione societaria è alquanto paradossale, come abbiamo più volte sottolineato nei nostri articoli.

La partita

Il Foggia trova il gol del vantaggio al 25′ minuto grazie a un gol dalla distanza di Mazzocco. Dopo il vantaggio rossonero, l’Acr Messina ha provato a reagire. Ambedue le squadre hanno creato varie occasioni senza trovare la porta. Nel secondo tempo i padroni di casa non riescono ad incidere se non con una sola occasione mentre i pugliesi hanno varie occasione per raddoppiare. Al 78′ è ancora Mazzocco a chiudere la partita. Il Messina cerca di riaprire la partita ma senza riuscirci. Alla fine l’ex Emmausso sigla il definitivo 0-3.

Tabellino

Acr Messina: Krapikas; Manetta, Marino, Rizzo (46′ Morleo); Lia, Frisenna (72′ Luciani), Petrucci, Ortisi (58′ Di Palma); Garofalo (58′ Re); Anatriello, Petrungaro (72′ Cominetti)

A disp.: Curtosi, Di Bella, Ndir, Cominetti, Salvo, Adragna, Pedicillo, Anzelmo

All.: Modica

Foggia: Perina; Salines, Parodi, Camigliano (65′), Vezzoni; Tascone (84′ Da Riva), Mazzocco, Gargiulo; Orlando (65′ Zunno), Millico (84′ Silvestro); Murano (29′ Emmausso)

A disp.: De Simone, De Lucia, Danzi, Pazienza, Ascione

All.: Zauri

Risultati Serie C 18ª Giornata

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura 1-1

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Potenza-Latina 5-1

Ore 17:30

ACR Messina-Foggia 0-3

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Cavese-Juventus U23

Crotone-Casertana

Picerno-Turris

Ore 17:30

Avellino-Sorrento

Taranto-Catania

Ore 19:30

Trapani-Benevento

Ore 20:30

Lunedì 9 dicembre

Giugliano-Monopoli

Classifica Serie C

Benevento 34 Audace Cerignola 31 Monopoli 29 Potenza 29 Sorrento 27 Crotone 26 Avellino 26 Picerno 25 Catania 25 (-1) Giugliano 24 Trapani 24 Altamura 23 Cavese 21 Foggia 21 Latina 17 Casertana 17 ACR Messina 16 Turris 11 (-5) Juventus U23 11 Taranto 3 (-10)

