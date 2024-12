Messina, striscione nella notte. Ennesimo attacco a Sciotto: “caro Babbo Natale, regalaci una vera società”.

StrettoWeb

Nel pomeriggio di oggi il Messina ospita il Foggia allo stadio “Franco Scoglio”, ma sembra importi a pochi, sempre meno. La squadra ha festeggiato la vittoria a Torre del Greco, in casa di una Turris altrettanto disperata, come se fosse una finale di Champions, ma ha in generale poche colpe rispetto alla situazione venutasi a creare per colpa di una società che sullo Stretto ormai non vuole più nessuno. Sciotto ha tradito la fiducia dei tifosi, confermando le sue intenzioni in occasione dell’ultimo preliminare, firmato diverse settimane fa, legato a una cessione a una società che ad oggi offre poche rassicurazioni, come scriviamo su StrettoWeb da un po’.

Parte della tifoseria si è fatta un po’ “ubriacare” dalla vicenda, parlando di Frank Rijkaard, di fondo ricchissimo, di nuova era. Ad oggi i dubbi sono tanti e purtroppo ci sono i fatti a dimostrarlo. Ciò che è certo, però, è che la piazza non vuole più Sciotto. Lo ha fatto capire da tempo, nell’ultimo anno disertando lo stadio in casa. Nella notte, poi, uno striscione eloquente: “caro Babbo Natale fai felice una città, regalaci una vera società”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.