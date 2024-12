Risultati 10ª Giornata Serie A: manita Trapani, batte anche Pistoia e sono 5 di fila! | CLASSIFICA

StrettoWeb

La corsa della Trapani Shark non si ferma, i siciliani mettono la 5ª! La vittoria contro Pistoia è la quinta consecutiva per i ragazzi di coach Repesa che conquista la 300ª in carriera. Best scorer Galloway con 21 punti. Costruisce una base di tripla doppia Robinson con 18 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Sfiora la doppia doppia Alibegovic con 16 punti e 9 rimbalzi. La completa Horton con 10 punti e 10 rimbalzi. A Pistoia non bastano i 19 punti di Rowan e i 17 di Silins.

Siciliani secondi alle spalle di Trento che continua la sua corsa in vetta battendo anche Scafati. Funziona la cura Ivanovic a Bologna: il cambio in panchina della Virtus porta in dote un’importante vittoria su Milano per 73-82 firmata dal solito Shengelia (19 punti).

Nelle altre gare viene annullato il fattore campo: Treviso vince a Tortona, Reggio Emilia a Napoli, Sassari a Venezia, Brescia a Trieste. L’unica vittoria casalinga è quella di Cremona contro Varese.

Risultati 10ª Giornata Serie A Basket

Tortona-Treviso 90-95

Pistoia-Trapani 88-94

Napoli-Reggio Emilia 76-84

Venezia-Sassari 78-84

Scafati-Trento 110-119

Olimpia Milano-Virtus Bologna 73-82

Trieste-Brescia 65-69

Cremonese-Varese 78-60

Classifica Serie A Basket

Trento 20 Trapani 16 Virtus Bologna 16 Brescia 16 Reggio Emilia 14 Olimpia Milano 12 Trieste 10 Treviso 10 Tortona 10 Sassari 8 Venezia 8 Pistoia 6 Scafati 6 Cremona 4 Varese 4 Napoli 0

Programma 11ª Giornata Serie A

Sabato 14 dicembre

Ore 20:45

Tortona-Venezia

Ore 21:00

Scafati-Pistoia

Domenica 15 dicembre

Ore 12:00

Sassari-Reggio Emilia

Ore 16:30

Treviso-Cremona

Ore 17:00

Varese-Olimpia Milano

Ore 18:15

Trapani-Trento

Ore 19:00

Virtus Bologna-Trieste

Ore 19:30

Brescia-Napoli

