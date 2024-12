Reggio Calabria, la bella iniziativa a Croce Valanidi: acceso il caratteristico Presepe all’interno di un vecchio rudere | FOTO

StrettoWeb

Una novità assoluta, e molto bella, ha dato il via al Natale a Croce Valanidi, frazione della zona sud di Reggio Calabria. Questa sera, domenica 8 dicembre, è stato infatti acceso il Presepe, installato all’interno di un rudere a pochi metri dalla Chiesa. Dopo la messa, e precisamente alle ore 19.45, il Sacerdote della Parrocchia, seguito dai fedeli, ha ufficialmente inaugurato l’installazione, illuminando le statue in legno.

Il progetto, che rientra all’interno del “Natale in Quartiere” del Comune di Reggio Calabria, è stato avanzato e promosso dall’Osservatorio sulla ndrangheta, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Croce Valanidi-Oliveto e della Parrocchia. Una sinergia ben riuscita che ha portato, per la prima volta nella zona, alla realizzazione di un’interessante iniziativa. La stessa ha trovato tra l’altro molta partecipazione. Dopo l’accensione, inoltre, la comunità si è spostata presso gli spazi della Parrocchia per la consueta Crispellata. A corredo dell’articolo tutte le immagini dell’accensione.

