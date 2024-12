Reggina, un’altra risoluzione di un calciatore arrivato in estate: addio con Katsaros

StrettoWeb

E’ arrivato a settembre, va via ora, dopo tre mesi. C’è un’altra risoluzione di contratto in casa Reggina: è quella del portiere Evangelos Katsaros, che si unisce alla lista dei tanti andati via dopo qualche mese. “AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Evangelos Katsaros. Il Club ringrazia Evangelos per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”, si legge nella nota del club.

Ecco tutti i tesserati andati via a pochi mesi di distanza dal proprio arrivo:

23 agosto: Stefano Bombaci

12 settembre: Giuseppe Lumia

30 settembre: Antonino Pedalino

14 novembre: Rosario Pergolizzi

15 novembre: Marko Rajkovic

19 novembre: Raffaele Mariano

5 dicembre: Evangelos Katsaros

