Omifer Palmi, Gitto: “a Siena per fare risultato”

A caccia di punti in trasferta. Primo confronto assoluto tra Emma Villas Siena, nona a 13 punti, e OmiFer Palmi ultima a 5 nel campionato di serie A2 Credem Banca. Dopo l’esaltante vittoria contro Porto Viro nella cornice festante del PalaSurace, la squadra guidata da coach Jorge Cannestracci, prova a ripetersi in trasferta dove non ha ancora raccolto punti.

Ad introdurre il delicato match è il capitano Carmelo Gitto: “la vittoria in casa contro Porto Viro ci ha visto protagonisti in positivo. Siamo stati bravi ad avere un bel ritmo gara, un bel entusiasmo e a mantenere le competenze che ognuno di noi aveva. Ci siamo ritrovati molto con il lavoro che abbiamo fatto in palestra che, finalmente, ha iniziato a dare i suoi frutti. Adesso abbiamo due trasferte di fila, entrambe importanti per il nostro cammino, come detto già la settimana scorsa non possiamo fare calcoli: ogni partita per noi è fondamentale. Dobbiamo cercare sempre di fare risultato e portare a casa punti preziosi contro chiunque senza guardare la nostra classifica e quella dei nostri avversari“.

Nello scorso turno la formazione di casa ha perso nettamente sul campo di Cantù, mentre Palmi ha rotto il tabù delle vittorie piegando 3-1 in casa Porto Viro. L’unico ex del match è Carmelo Gitto, nel 2019/20 nel roster di senese.

“Giocheremo fuori casa, – prosegue il centrale della squadra calabrese – dove ancora non abbiamo raccolto punti ma dobbiamo essere bravi, come fatto domenica scorsa contro Porto Viro, a scendere in campo con la giusta mentalità anche in trasferta dove potrebbe essere più difficile. Proveremo a metterli in difficoltà sulla base di quello che abbiamo provato in questa settimana. Sappiamo di affrontare una squadra ben attrezzata, che viene da una sconfitta e che gioca in casa, quindi si vorrà riscattare, ma noi dobbiamo provare a metterli in difficoltà mettendo a frutto il lavoro settimanale“.

Ad arbitrare l’incontro tra Siena e Palmi in programma domenica 8 dicembre alle ore 16, il primo arbitro Pernpruner Marco e il secondo arbitro Jacobacci Sergio.

