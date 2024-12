Il Messina Futsal cede al Soverato nella ripresa. U19 qualificata in Coppa Italia

StrettoWeb

Non è bastata la rimonta nel primo tempo al Messina Futsal per fare risultato sul campo della capolista Soverato, che si è imposta per 6 a 3 nella 9ª giornata del campionato di Serie A2 di Calcio a 5. Inizio partita favorevole ai calabresi, che vanno due volte a bersaglio con Savio e Scigliano. Veemente è la reazione dei giallorossi, trascinati dallo scatenato Matias Sanz. Il pivot argentino firma una tripletta di pregevole fattura. Si va all’intervallo con gli ospiti meritatamente in vantaggio (3-2).

Nella ripresa, i locali prendono in mano le redini del gioco e, soprattutto, sono spietati nelle finalizzazioni, come dimostrano i quattro gol realizzati. Dall’altra parte, i tentativi offensivi portati dalla squadra allenata da Giuseppe Fiorenza peccano di mira e, così, il suono della sirena sancisce la sconfitta dei peloritani.

Risultati 9ª giornata serie A2 (girone D): Bitonto-Ecosistem Lamezia 5-2; Canosa A5-Audace Monopoli 3-6; Futsal Mazara-Città di Acri 4-2; Gear Piazza Armerina-Castellana 7-3; Sammichele-Futsal Canicattì 1-4; Soverato-Messina Futsal 6-3.

Classifica: Soverato 20; Bitonto 19; Audace Monopoli 18; Futsal Canicattì 16; Gear Piazza Armerina 14; Futsal Mazara 13; Sammichele 12; Ecosistem Lamezia 11; Castellana 10; Messina Futsal 9; Città di Aci 7; Canosa A5 6.

GIOVANILE – Prezioso successo dell’Under 19 nel torneo nazionale di categoria. I ragazzi guidati in panchina da Salvatore D’Urso hanno superato, sul parquet del “PalaLaganà”, i coetanei della Drago Acireale con il punteggio di 6-1 (marcatori: Saccone 4, Lo Presti e Arena), centrando la storica qualificazione in Coppa Italia.

