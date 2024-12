Messina, domani la presentazione di “Natale Insieme in periferia”

StrettoWeb

Torna “Natale insieme in periferia”, domani 4 dicembre la presentazione del cartellone di iniziative promosse dalla Cisl Messina, dal CSI e dalla Parrocchia S. Maria di Gesù di Ritiro con il patrocinio del Comune. Appuntamento alle 9 presso la sede della Cisl Messina Nord in via Palermo 557

Messina, 3 dicembre ’24. Anche quest’anno Cisl Messina, dal CSI e dalla Parrocchia S. Maria di Gesù di Ritiro ripropongono il cartellone di iniziative, per grandi e piccini, per un “Natale da vivere insieme in periferia”. L’iniziativa, che vedrà il patrocinio del Comune di Messina, verrà presentata domani mattina, 4 dicembre, alle ore 9, presso la sede della Cisl Messina Nord, in via Palermo 557, alla presenza del segretario generale della Cisl Antonino Alibrandi, del presidente del Csi Messina Santino Smedile e del parroco della Parrocchia di S. Maria di Gesù padre Antonio Gugliandolo.

