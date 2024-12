Inter travolgente, Parma cotto: 3-1 e aggancio al secondo posto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Tutto facile per l’Inter nella gara che apre la 15ª Giornata di Serie A. I nerazzurri superano 3-1 il Parma a San Siro e agganciano l’Atalanta a quota 31 punti al secondo posto con una partita ancora da recuperare (la sfida contro la Fiorentina dello scorso turno).

L’Inter tiene il pallino del gioco e sfiora più volte il gol nel primo tempo. Serve un destro di Dimarco (sì, un destro) per aprire le marcature dopo un inserimento in area dalla sinistra. Nella ripresa una fuga di Barella, con tanto di finta sul difensore in recupero e appoggio di piatto vale il 2-0 convalidato dal Var dopo l’iniziale annullamento per fuorigioco. Thuram cala il tris poco dopo. Nel finale l’Inter fa pure il quarto gol, ma nella propria porta con Darmian che in un tentativo di recupero su Mann batte Sommer con un goffo autogol.

Risultati 15ª Giornata Serie A

Venerdì 6 dicembre

Ore 18:30

Inter-Parma 3-1

Ore 20:45

Atalanta-Milan

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Genoa-Torino

Ore 18:00

Juventus-Bologna

Ore 20:45

Roma-Lecce

Domenica 8 dicembre

Ore 12:30

Fiorentina-Cagliari

Ore 15:00

Verona-Empoli

Ore 18:00

Venezia-Como

Ore 20:45

Napoli-Lazio

Lunedì 9 dicembre

Ore 20:45

Monza-Udinese

Classifica Serie A

Napoli 32 Atalanta 31 Inter 31* Fiorentina 28* Lazio 28 Juventus 26 Milan 22* Bologna 21* Udinese 17 Empoli 16 Torino 15 Parma 15 Cagliari 14 Genoa 14 Roma 13 Lecce 12 Verona 12 Como 11 Monza 10 Venezia 8

* Una partita da recuperare

Programma 16ª Giornata Serie A

Venerdì 13 dicembre

Ore 20:45

Empoli-Torino

Sabato 14 dicembre

Ore 15:00

Cagliari-Atalanta

Ore 18:00

Udinese-Napoli

Ore 20:45

Juventus-Venezia

Domenica 15 dicembre

Ore 12:30

Lecce-Monza

Ore 15:00

Bologna-Fiorentina

Parma-Verona

Ore 18:00

Como-Roma

Ore 20:45

Milan-Genoa

Lunedì 16 dicembre

Ore 20:45

Lazio-Inter

