Fiumara-Borgo croce a cavallo: passeggiata in sicurezza con le Guardie Ambientali d’Italia

Domenica scorsa, gli uomini delle Guardie Ambientali d’Italia odv sez. Reggio Calabria, hanno svolto un servizio di Safety (sicurezza) e viabilità stradale a Fiumara di Muro. Proprio durante la “Passeggiata a Cavallo”, partita da centro cittadino di Fiumara e arrivata a Borgo Croce, per poi proseguire successivamente verso il campo sportivo, i volontari, hanno garantito la riuscita della manifestazione in totale sicurezza.

“Cruciale è stata la presenza dei volontari in forza ieri, proprio perché la passeggiata ha avuto luogo in una strada di collegamento di diversi comuni limitrofi. Manifestazione riuscita senza intoppi soprattutto per la presenza delle Guardie Ambientali d’Italia. Un ringraziamento all’amministrazione di Fiumara per la convenzione con le Guardie Ambientali d’Italia odv sez. Reggio Calabria“, si legge nel comunicato stampa relativo al servizio.

