Automobile Club Reggio Calabria: gli eventi culturali in vista del Natale

In occasione delle festività natalizie, il Presidente Giuseppe Martorano, la Direttrice Giuseppina Danile, e il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Reggio Calabria, in collaborazione con la Commissione Cultura e Turismo dell’Automobile Club Reggio Calabria, presieduta dal dr. Carmelo Caridi, annunciano una serie di eventi artistici e culturali che si svolgeranno dal 7 al 15 dicembre 2024.

Questa iniziativa mira a coinvolgere la comunità attraverso l’arte, offrendo un ricco programma di mostre che celebrano lo spirito del Natale. Tra gli eventi in programma della rassegna “Aspettando il Natale”, spiccano le seguenti attività:

Mostra d’Arte: “Calanna dal pennello dell’Artista”

Esposizione, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Calanna, curate dal Presidente, Pietro Morena, verranno presentate opere legate al territorio. Durante le serate, verranno proiettati filmati sulle bellezze del Comune di Calanna, invitando il pubblico a riflettere sui temi della celebrazione e della rinascita.

La mostra sarà aperta il 7 e l’8 Dicembre presso la sede dell’Automobile Club, in via de Nava 43 a Reggio Calabria, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Mostra d’Arte: “Aspettando il Natale”

A cura di Amelia Romeo, delegata Arti Visive della Commissione Cultura e Turismo dell’Automobile Club – presieduta dal dr. Carmelo Caridi, la mostra prevede l’esposizione delle opere d’arte realizzate da:

Carmela De Gregorio – Pittrice, Anastasiya Karput – Artista, Nicoletta Marra – Pittrice, Silvana Marrapodi – Pittrice e Scultrice, Amelia Romeo – Pittrice, Teresa Sapone – Pittrice, Maria Romeo Schepis – Pittrice, Antonella Squillace – Designer, Cheren Hesse Surfaro – Art Designer, Stefano Nava – Pittore, Carmelo Viglianisi – Pittore.

La mostra sarà aperta dal 13 al 15 Dicembre presso la sede dell’Automobile Club, in via de Nava 43 a Reggio Calabria, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Presentazione del Libro “Il Cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799” di Giuseppe Caridi, Rubettino editore, 2024.

L’evento, ripreso dalle telecamere di “Eclipse, due come voi” con Carlo Arnese e Nicoletta Marra, avrà luogo Sabato 14 Dicembre, ore 18.00 presso la sede dell’Automobile Club, in via De Nava 43, a Reggio Calabria.

“Le festività natalizie – ha dichiarato il Presidente dell’Automobile Club, Giuseppe Martorano – rappresentano un’opportunità unica per connettere la comunità attraverso l’arte. Siamo entusiasti di presentare questi eventi speciali che arricchiranno il nostro territorio e offriranno un momento di gioia, cultura e riflessione”.

