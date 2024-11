Volley, la New Hospital Paola suona la settima sinfonia di +3: vittoria 3-0 contro GM 2000

StrettoWeb

Ultimo impegno casalingo del girone d’andata per la New Hospital Pallavolo Paola. Sabato alle 18,30 la compagine paolana ha giocato contro la GM Volley 2000 imponendosi per 3-0 con i seguenti parziali: 25-19; 25-17; 25-15. Grazie al settimo successo consecutivo in altrettante partite la New Hospital Pallavolo Paola resta a punteggio pieno a 21 punti e in testa alla classifica con una lunghezza di vantaggio su Volley Cirò. Non muove né in bene né in male la propria classifica la Gm Volley 2000: resta al quinto posto con 11 punti.

La partita

I set: avvio deciso della New Hospital 8-1 mettendo in seria difficoltà la Gm e costringendola a chiamare subito un time out (8-1). Tornata in campo la squadra ospite reagisce e accorcia le distanze (10-7). Paola mantiene un vantaggio di sicurezza dalle avversarie costrette ad inseguire per tutto il set. Nuovo time out sul 16-12 e ancora un altro sul 19-12 Gm stordita. Entra Gianni al posto di Stancato e Kalvane che subentra al posto di Raschellà. Il debutto al Maiorano della pallavolista lettone è accolto da un caloroso incitamento da parte del pubblico ma anche da tutte le compagne di squadra. Qualche sbavatura di troppo per la New Hospital ma il set termina: 25-19.

II set: Gm scende in campo più convinta e si porta prepotentemente in vantaggio. Mister Neri chiama time out sull’1-4. La New Hospital con caparbietà si riporta e gioca punto a punto per la prima metà del parziale (12-12). Time out chiamato dalla squadra ospite sul primo distacco della New Hospital (14-12). La New Hospital sale in cattedra e le avversarie possono soltanto inseguire e cercare di limitare i danni. Nuovo time out sul 22-15. Il set termina 25-17.

III set: New Hospital parte decisa e con la voglia di chiudere al più presto il set e la partita (5-2). Time out sull’11-7 chiamato dalla squadra ospite. La New Hospital accelera il ritmo 17-9 e la Gm accusa il colpo mostrandosi in forte affanno. Valzer di cambi per la squadra paolana: Gianni al posto di Ritrovato,Tramonti al posto di Musciacchio, Stancato subentra a Ceglie. Set a senso unico: 25-15 in poco più di 75 minuti la New Hospital chiude la pratica.

Numeri alla mano, bella prestazione corale da parte della New Hospital Pallavolo Paola: la miglior partita disputata per intensità agonistica e accuratezza nei vari reparti fino a questo punto del campionato. Segnaliamo in particolare le performance di Kalvane nonostante sia ancora a mezzo servizio la sua capacità di fare punti si è vista subito e Selvaggi.

Formazione: Raschellà 9 punti; Stancato 6 punti; Ritrovato 5 punti; Selvaggi 10 punti; Morabito 6 punti: Ceglie 8 punti; Kalvane 9 punti; Musciacchio (L).

Prossimo turno

Sabato un’insidiosa trasferta attende la compagine di Mister Neri e Capitan Raschellà: si va nella tana della Volley Cirò. Senza giri di parole sarà non solo il big match della giornata ma la partita più importante per entrambe le formazioni da qui alla chiusura dell’anno. La New Hospital potrebbe allungare ulteriormente in caso di vittoria sulla formazione cirotana e dare un nuovo segnale forte anche alle compagini del girone B. D’altro canto Volley Cirò ha un rooster di tutto rispetto attrezzato per giocarsela con chiunque e cercherà di stare con il fiato sul collo non solo in questa partita ma anche nel girons di ritorno nei confronti della New Hospital. La New Hospital ha i numeri che parlano chiaro: 21 set vinti e 1 perso in 7 incontri disputati sono un bigliettino da visita sia per la sfida di sabato prossimo ma soprattutto per il prosieguo del campionato: le avversarie sono avvertite.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.