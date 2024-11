Villa San Giovanni, il Kiwanis Club inaugura la panchina lilla: il significato

StrettoWeb

Il Kiwanis Club di Villa San Giovanni, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed in concomitanza del centenario della emanazione della “Carta del fanciullo“, ha inaugurato, nel cortile dell’IPALBUR TUR “Giovanni Trecroci” la panchina lilla, simbolo della lotta contro l’anoressia e la bulimia.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con gli studenti del corso serale dell’ Istituto Superiore. Nell’auditorim della scuola la dirigente scolastica Enza Loiero ha evidenziato la valenza formativa dell’evento che, oltre a contribuire per la prevenzione di gravi disturbi alimentari, pone in essere una importante sinergia formativa fra scuola e territorio.

Il vicesindaco del Comune di Villa San Giovanni, dottoressa Ada Pavone, dopo aver ringraziato la scuola ed il Kiwanis, ha espresso la sua condivisione per l’iniziativa che costituisce un momento di informazione e formazione per i giovani della città. Il presidente del Kiwanis di Villa San Giovanni, Trecroci Graziella ha posto poi l’accento sulle motivazioni di natura psicologica che spesso provocano nelle nuove generazioni l’insorgere dei disturbi alimentari, per la prevenzione dei quali, occorre colmare quel vuoto emotivo, indotto oggi da un contesto sociale problematico e disorientante.

Subito dopo nel cortile della scuola è stata svelata la panchina lilla, definita dalla professoressa Marino Caterina, coordinatrice del progetto “spazio di ascolto e dialogo” , dove amore e accoglienza rappresentano i più efficaci metodi educativi per la formazione dei ragazzi. Alla cerimonia erano presenti diversi alunni e professori dell’istituto ed alcuni rappresentati del club Fidapa e Lion’s di Villa San Giovanni.

