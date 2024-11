Usa, Trump incontra Biden alla Casa Bianca: “ci siamo scontrati, ma grazie dell’invito” | FOTO

StrettoWeb

“La politica è dura, spesso non è un mondo piacevole. Ma oggi è una bella giornata e sono grato per questa transizione così liscia”. Lo ha detto Donald Trump a Joe Biden nello Studio Ovale dicendo di “apprezzare molto” l’invito del presidente. Biden ha ricambiato con un semplice “prego“. Trump e Biden si sono stretti cordialmente la mano davanti al caminetto acceso dello Studio Ovale dove si è svolto il loro incontro.

Il presidente eletto è sembrato sostenere la riconferma di Mike Johnson come speaker della Camera durante la sua visita ai repubblicani alla Camera, poche ore prima di un voto interno per la leadership del partito, secondo quattro persone presenti nella sala. “Sono con lui fino in fondo“, avrebbe detto secondo due fonti, riferisce Politico.

