SSD Unime: domina la squadra di Calcio a 11, bene anche il Futsal

Inizia nel migliore dei modi la stagione calcistica del settore maschile della SSD UniMe, che viaggia con un ruolino di marcia entusiasmante sia con il team di calcio a 11 che con quello di calcio a 5. La squadra impegnata nel campionato provinciale di Terza Categoria (girone A) ha vinto le quattro partite fin qui disputate ed è in testa alla classifica con 12 punti all’attivo, nonostante abbia già osservato il turno di riposo previsto dal calendario. Ottimo il ruolino di marcia dei ragazzi allenati da mister Roberto Smedile, tecnico che vanta una lunga ed apprezzata esperienza proprio con le formazioni dell’Ateneo, ed i numeri sono molto positivi con 13 gol realizzati a fronte di soli 4 subiti.

Miglior marcatore Leo Morabito, andato tre volte a bersaglio, seguito, a una lunghezza, da Giovanni Cosenza, Andrea Barbera e Mabek Abie Lueth. Una rete a testa per Vittorio Contartese, Gabriele Cosentino, Luciano Carreri e Momo Mohamed. L’organico è composto in maggioranza da studenti universitari iscritti all’Ateneo di Messina, compresi i quattro calciatori africani tesserati, provenienti da Egitto, Zambia, Etiopia e Zimbabwe. Un quinto, tunisino, potrebbe presto essere impiegato, a conferma della pluralità di Nazioni rappresentate, che rende ancora più lodevole e inclusivo questo progetto sportivo. Crescente è l’entusiasmo intorno a questa squadra, “gemellata” con quella femminile. Nell’ultimo turno, Emanuele Barbera (capitano) e compagni hanno battuto in trasferta l’Academy Torregrotta per 3 a 0, grazie ai centri di Cosenza su rigore nel primo tempo, Andrea Barbera e Morabito nella ripresa. Domenica è in programma la partita contro il Malfa, che si giocherà al “Sorbello Stadium” con inizio alle ore 12.30.

Bene anche il calcio a 5

Ottimo inizio di stagione anche per la compagine di calcio a 5 della Ssd Unime, che ha totalizzato 4 punti nel torneo di serie D (successo per 4-2 all’esordio in casa contro la Siac Under 21 e pareggio 4 a 4 sul campo del Rocchenere). ll gruppo, guidato dall’allenatore-giocatore Giuseppe Granata, ha buone qualità e potrà dire la sua nel raggruppamento cittadino-ionico e nella Coppa regionale. Sabato pomeriggio è in calendario la sfida contro la capolista Città di Santa Teresa.

