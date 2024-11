Serie D, si dimette l’AD del Siracusa: “ragioni pressanti…”

StrettoWeb

Salvo Montagno non è più l’Amministratore Delegato del Siracusa. Si è dimesso dall’incarico, come da lui stesso ufficializzato attraverso una nota stampa. “Ragioni pressanti relative all’attività imprenditoriale, mi vedono costretto a rassegnare le mie dimissioni da amministratore delegato della Siracusa Calcio 1924, a cui farà seguito la cessione delle quote azionarie di proprietà della signora Paola Consiglio”, si legge.

“Nonostante il rammarico per una scelta che mai immaginavo dover compiere, resta incrollabile l’amore per i colori azzurri, che quattro stagioni fa ho voluto fermamente rilanciare con tutta la passione e l’impegno possibili. Grazie a tutti per la fiducia, l’affiancamento e il sostegno che in questi anni mi sono stati accordati. Forza Siracusa Sempre”, aggiunge. Il Presidente Ricci, sui canali social del club, ha salutato e ringraziato il dirigente e socio: “Grazie Salvo, sarai sempre un amico”.

