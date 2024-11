Serie B, chi porta più tifosi in trasferta? La classifica: Catanzaro e Palermo tra le migliori

StrettoWeb

Quali squadre in Serie B hanno il maggior seguito di tifosi in trasferta? Pianeta Serie B ha stilato una classifica seguendo i dati raccolti da StadiaPostCards.com. La prima è una squadra del nord, il Mantova, ma successivamente è pieno di compagini meridionali. Non è una sorpresa. Oltre al calore di alcune grandi piazze, c’è da considerare il fattore sociale ed economico. Tanti supporters di squadre del sud, infatti, vivono al Centro-Nord per lavoro, spostandosi così con più facilità in trasferta tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e non solo.

Considerando la totalità della presenza sulle prime gare di questo avvio, emerge il secondo posto del Palermo e il quarto del Catanzaro. La media, invece, porta il Catanzaro al secondo posto, con mille tifosi al seguito in ogni trasferta. Un numero importante, un numero che certifica la grande passione di una piazza che vive il momento migliore della storia recente. La conferma è anche nei dati per le presenze di domenica a Reggio Emilia, con circa 1.500 biglietti venduti per il settore ospiti del “Città di Tricolore”.

Classifica tifosi in trasferta

Mantova 7.354 (7 partite) Palermo 6.366 (7 partite) Salernitana 5.906 (6 partite) Catanzaro 5.005 (5 partite) Bari 4.833 (5 partite) Brescia 4.499 (6 partite) Modena 4.207 (6 partite) Pisa 4.192 (6 partite) Spezia 3.497 (6 partite) Juve Stabia 3.408 (6 partite) Reggiana 3.108 (6 partite) Cremonese 2.850 (6 partite) Cesena 2.255 (5 partite) Cosenza 2.241 (4 partite) Carrarese 1.664 (6 partite) Sampdoria 1.574 (4 partite) Cittadella 595 (5 partite) Frosinone 677 (6 partite) Sassuolo 403 (6 partite) Sudtirol 229 (6 partite)

Media tifosi in trasferta

Mantova 1051 Catanzaro 1001 Salernitana 984 Bari 967 Palermo 909 Brescia 750 Modena 701 Pisa 699 Spezia 583 Juve Stabia 568 Cosenza 550 Sampdoria 525 Reggiana 518 Cremonese 475 Cesena 451 Carrarese 277 Frosinone 113 Cittadella 95 Sassuolo 67 Sudtirol 38

