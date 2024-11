23ª Rassegna del dolce artigianale: le squisite novità dell’arte pasticciera reggina | VIDEO

StrettoWeb

Grande successo per la XXIII Rassegna del dolce artigianale, dedicata alla memoria di Giuseppe Pucci, tenutasi lo scorso 26 novembre a Reggio Calabria. L’evento è stato organizzato dall’Apar in collaborazione con l’Apga e ha ottenuto il patrocinio della Regione Calabria, della Metrocity e dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

Antonello Fragomeni, presidente dell’Associazione pasticcieri artigiani reggini (Apar), ha presentato così la XXIII Rassegna del dolce artigianale nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb: “anche quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo di aggregare tutti i colleghi pasticceri di Reggio Calabria e provincia. È un momento importante per noi perchè rappresenta l’appartenenza alla categoria dei pasticceri. È bello stare insieme, condividere le emozioni. Quest’anno abbiamo fatto un concorso dedicato a Giuseppe Pucci che è stato coordinatore Apar per diversi anni. È un momento bello che abbiamo condiviso con il pubblico reggino e della provincia di Reggio Calabria in cui abbiamo dato risalto ai prodotti del territorio e al territorio stesso“.

Davide De Stefano, titolare di Gelato Cesare, ha sottolineato la forza della pasticceria reggina: “non potevamo mancare all’invito del presidente Antonello Fragomeni a essere presenti in giuria. Tante sono state le sorprese: dolci particolari, ben bilanciati, con ingredienti del territorio e poi un momento di confronto con la presenza dei ragazzi che sono l’ingrediente fondamentale per lo sviluppo del nostro settore, il futuro della pasticceria reggina. Ci stiamo credendo molto, stiamo puntando sulle nuove tecniche di produzione, sull’ingredientistica, su una pasticceria più moderna e salutare. Si rispolvera anche la vecchia pasticceria: tradizione ma con ricette nuove e innovazione“.

