Reggio Calabria, da “Spazio Open” l’incontro con lo scrittore ligure Roberto Vallepiana

Sabato 9 novembre alle ore 17.30, presso lo Spazio Open di via Filippini n. 23/24 a Reggio Calabria, si terrà l’incontro organizzato dall’associazione “Calabria for Cuba” con lo scrittore ligure Roberto Vallepiana, autore del libro “Sole e rivoluzione – l’incantesimo cubano”. Nel corso dell’iniziativa lo scrittore, ma anche poeta, viaggiatore e soprattutto agitatore culturale, si soffermerà su questa sua opera che ha incassato un notevole gradimento del pubblico e che può essere considerata a metà tra il saggio ed il romanzo.

“Si tratta di un viaggio letterario che mette insieme vicende collettive ed individuali – spiega il presidente dell’associazione, Pietro Baccellieri – con un linguaggio fluido e diretto. Una sorta di dichiarazione d’amore verso un’isola incantata, una terra meticcia che incrocia idee, razze, colori e culture. Un libro – sottolinea Baccellieri – che potrebbe essere considerato un caleidoscopio di colori e profumi.e con Il sole come emblema e la rivoluzione come bandiera”.

Roberto Vallepiano collabora a livello giornalistico con “Granma Internacional”, organo del Partito Comunista di Cuba e fa parte del Collettivo radiofonico Radio Revolucion. Nel 2014 ha pubblicato il saggio “Svendola. Anche i Nichi piangono”. Nel 2015 è uscito il libro”Cuba. Geografia del desiderio”, presentato alla Fiera del Libro dell’Avana e in diverse altre città dell’isola. Per le Edizioni Bepress ha dato alle stampe “Ufficio Sinistri. Il buco nero in cui è scomparsa la sinistra”nel 2017 e”I figli del vulcano”nel 2019. Per le sue opere ha ricevuto premi e riconoscimenti in Paesi come Cuba e Vietnam.

