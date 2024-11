StrettoWeb

L’1 e il 2 novembre sono, da sempre, appuntamento fisso per tantissime persone che si ritagliano un momento, intimo e personale, per far visita ai propri defunti presso i cimiteri di Reggio Calabria. Di anno in anno, la situazione, purtroppo, non cambia.

Segnalata alla redazione di StrettoWeb la situazione di degrado e incuria in cui versano i cimiteri di Condera. Nella nostra gallery è possibile vedere come cestini pieni di spazzatura, degrado e incuria coprano anche la memoria dei defunti.

