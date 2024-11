Reggina, il saluto di mister Pergolizzi: “grazie di tutto Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Grazie di tutto Reggio”. Un messaggio breve, ma significativo, per salutare Reggio Calabria. E’ la frase che Rosario Pergolizzi ha accompagnato a un’immagine sui social per ringraziare la piazza, la città e la tifoseria amaranto dopo l’addio alla Reggina. Ha scelto una foto non attuale, ma di qualche anno fa, della Serie B (coreografia di Reggina-Cosenza, gara vinta 3-0 dalla squadra di Inzaghi), quando la Curva era piena e anche bellissima.

Forse l’obiettivo era riempirla altrettanto quest’anno, ma l’immagine è simbolica e racchiude in quel sold out tifosi, persone, passione, calore. Così l’ormai ex allenatore amaranto saluta e ringrazia Reggio Calabria.

