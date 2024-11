Reggina, cosa ha il portiere Lazar? Il bollettino medico ufficiale

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica che gli esami strumentali effettuati su Roman Lazar, in seguito all’infortunio occorso durante la gara di Agrigento, hanno evidenziato una distrazione muscolare tra II° e III° al retto femorale della gamba sinistra. Da valutare i tempi di recupero”.

Così in una nota la Reggina informa circa l’infortunio occorso a Lazar nel corso del match in casa dell’Akragas. Distrazione muscolare tra II° e III° al retto femorale della gamba sinistra. Il portiere dovrebbe rimanere fuori per qualche settimana. La scelta di Pergolizzi dovrà ricadere su Martinez, rinunciando a un over davanti, oppure a un altro under.

