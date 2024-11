Reggina, Ballarino: “vittoria epilogo di settimana difficile. Rajkovic? Se doveva presentarsi in Questura…”

StrettoWeb

“Partita sofferta, voluta, epilogo di una settimana difficile, una settimana partita male per il discorso di Pergolizzi. Dovevamo prendere delle decisioni, sperando di non sbagliare, e ci auguriamo di aver preso una decisione giusta, ma questo ha impiegato forze mentali”. Così il patron della Reggina Nino Ballarino a Radio Febea dopo la vittoria amaranto a Vibo.

“Trocini accolto penso benissimo, ne è la dimostrazione la sua venuta dopo 4 mesi. Ha ritrovato quello che aveva lasciato. Perché non è stato riconfermato? Penso che le decisioni si prendono quando si prendono, se siamo tornati su di lui è perché credevamo nel suo lavoro. Oggi sono contento per tanti aspetti, innanzitutto per il segnale del pubblico. Rajkovic? Ogni decisione che prendiamo non lo facciamo perché siamo scienziati o perché conosciamo le leggi. Se Rajkovic doveva presentarsi in Questura entro giorno 13 un motivo c’era, un motivo grave. Quello che hanno fatto gli altri poi non lo so…”.

