La Reggina ha parlato con Ba e Dall’Oglio: le parole di Trocini e Bonanno

“Ba aveva dei problemi, ci ho parlato subito. La società ci sta parlando, per noi è un calciatore importante. E poi ho fatto una chiacchierata con Dall’Oglio, è motivatissimo e aspettiamo anche lui”. Parola di Bruno Trocini, a Radio Febea, al termine del match vinto dalla Reggina in casa della Gelbison e valso il passaggio agli Ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti. Alle sue parole fanno seguito quelle del DS Bonanno: “Ba si è messo a disposizione, c’è stato un confronto con lui”.

Da queste dichiarazioni emerge dunque lo strappo ricucito tra la Reggina e i due calciatori. Soprattutto Ba, dopo il posto da titolare mai in discussione, era finito fuori dai radar in seguito all’espulsione contro l’Acireale. “Abbiamo bisogno di gente che sputa fuoco”, aveva detto Trocini di lui e Dall’Oglio dopo la vittoria a Vibo. Probabilmente, vista anche l’emergenza a centrocampo (out Salandria, Porcino, Barillà e Laaribi così così), è necessario integrare qualcuno che sembrava essere fuori dai piani.

