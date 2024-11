Nissa-Reggina, indetta la Giornata Biancoscudata: “non è una gara come le altre”. I prezzi dei biglietti

StrettoWeb

C’è fermento in casa Nissa per il match di domenica contro la Reggina. A Caltanissetta arrivano gli amaranto dopo quasi 40 anni dall’ultima volta. “Questa non è una partita come le altre… questo è un match a cui non puoi assolutamente mancare! Vieni a tifare la squadra della tua città”. Così il club nisseno ha lanciato sui social la prevendita della sfida, annunciando la “Giornata Biancoscudata”: significa che “saranno annullati abbonamenti, accrediti ed entrate di favore”.

I prezzi dei biglietti

Tribuna “ROSSA” centrale €. 20 (*ridotto e prelazione abbonati 15 euro)

Tribuna “BLU” laterale €. 15 (*ridotto l2 euro, prelazione abbonati 10 euro)

Curva Nord €. 10 (prelazione 5 euro)

Settore ospiti €. 10

*Ridotto dai 13 ai 16 anni, Over 65 e donne

N.B: Ingresso gratuito bambini “Under 12” senza assegnazione di posto. Per acquistare il posto €. 5,00 in tribuna centrale e €. 4,00 in tribuna laterale.

Prelazione presso biglietteria “Pian del lago”:

– Martedì ore 16-19

– Mercoledì ore 11-13

– Giovedì ore 16-19

– Martedì ore 16-19 – Mercoledì ore 11-13 – Giovedì ore 16-19 Vendita settori A-B-F-G da

– mercoledì presso le rivendite

– mercoledì presso le rivendite Vendita libera tutti i settori

– da venerdì presso le rivendite

Dove acquistare il biglietto

Le ricevitorie:

Tabaccheria Dell’utri- via S.G.Bosco, 36

Caffe’ Sport – via Lincoln, 46

Punto G – via consultore Benintendi, 29

Special Bar – viale della regione, 154

La Posta che volevi – via degli Orti, 88

FreeStyle – Via F. Turati, 106

Big & Small – via Don Minzoni 205

Caffe il capriccio – Via dei Mille, 6

Agenzia viaggi Belfiore – Piazza Mercato, 5/6

