Al via a Milazzo i nuovi corsi di Atletica Leggera

Al via oggi, giovedì 7 novembre, a Milazzo i corsi di Atletica Leggera per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni avviati dalla neo società sportiva “Dream Atletica Milazzo“. Le lezioni si terranno nel “pistino di atletica ” dell’Istituto Industriale “Majorana ” di Via Tre Monti. La “Dream Atletica Milazzo” nasce dall’esperienza e professionalità di atleti internazionali come Antonio Trio e Maria Ruggeri affiancati dai tecnici Salvatore Saraò, Franz Cutelli, Giuseppe Locandro e Giulia Rappazzo. Una squadra di grande spessore tecnico in tutte le discipline della atletica leggera.

Ed ha preso vita anche grazie al supporto e l’incoraggiamento del Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti. Non a caso la nascita della nuova società è stata ufficializzata nel corso della giornata di Educazione allo Sport svoltasi lo scorso ottobre in Marina Garibaldi. I primi corsi del mese di novembre partono grazie al supporto del preside dell’Itt Majorana Bruno Castrovinci che ha accolto favorevolmente e con entusiasmo il progetto giovanile, in questo momento unico nella città del Capo. Per info sulle lezioni 347. 6354524.

