Messina Tourism Bureau è partner di YoungMe Days 2024

Messina Tourism Bureau, con Imprendo.Me, è partner di YoungMe Days 2024, la tre giorni di orientamento al mondo del lavoro promossa dall’amministrazione comunale di Messina e rivolta a studenti ed under 35 giunta alla seconda edizione. La partnership tra il Consorzio e il Comune di Messina rientra nell’ambito di una collaborazione in corso su obiettivi condivisi guardando allo sviluppo del territorio ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro.

Da mercoledì 27 a venerdì 29 novembre al Palacultura Antonello il team di professionisti di Imprendo.Me offrirà gratuitamente servizi di consulenza, orientamento e formazione per quanti vogliano acquisire competenze e scommettersi nella creazione di start up, imprese, società o semplicemente per investire nel proprio talento.

Nel desk informativo di Imprendo.Me l’equipe di consulenti sarà a disposizione dei giovani fornendo supporti all’acquisizione di nuove skills e strumenti conoscitivi utili per affrontare le sfide dell’innovazione, della transizione digitale ed ecologica in un mercato sempre più globale.

Giovedì 28 novembre sarà possibile ascoltare il percorso che ha portato alla nascita dell’impresa “Don il candito siciliano artigianale” di Nino Modica, che è la storia di un legame fortissimo con la nostra terra. Una storia personale di coraggio e tenacia che ha portato una piccola impresa di produzione di canditi a diventare un’eccellenza in tutto il mondo, unendo i sapori dei nostri agrumi, la tradizione, al rispetto dell’ambiente.

Venerdì gli spazi di YoungMe Days al Palacultura ospiteranno l’edizione 2024 del Premio Imprendo.Me, un riconoscimento a storie imprenditoriali che hanno scommesso sui loro progetti e che hanno costruito pezzo dopo pezzo realtà innovative, solide, competitive.

