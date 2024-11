Messina: nascondeva droga in auto, 37enne arrestato

StrettoWeb

Continua l’azione di contrasto allo spaccio di droghe da parte dei Carabinieri della Compagnia di Messina Centro che, nella scorsa nottata, con l’accusa di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, hanno arrestato un 37enne già noto alle Forze dell’Ordine. Durante un servizio antidroga predisposto nel centro del capoluogo, i Carabinieri hanno fermato e controllato l’autovettura, a bordo della quale si trovava l’indagato con altri quattro soggetti. L’insofferenza dimostrata dagli occupanti del mezzo durante le fasi del controllo ha alimentato il sospetto dei militari che hanno pertanto effettuato una perquisizione personale e veicolare. L’attività ha consentito di scovare oltre 10 grammi di cocaina, abilmente occultati sotto un sedile dell’auto. I controlli antidroga sono proseguiti anche all’interno dell’abitazione del 37enne, laddove i militari hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione intriso di polvere di probabile residuo di sostanza stupefacente.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un individuo che si trovava a bordo dell’autovettura controllata è stato invece segnalato, quale assuntore di droghe, alla Prefettura di Messina, poiché trovato in possesso di una modica dose di marijuana detenuta per uso personale.

La droga sequestrata, analizzata dai Carabinieri del R.I.S. di Messina, avrebbe potuto generare oltre 50 dosi per il mercato illegale degli stupefacenti.

