Messina, ad Acqualadroni la cerimonia di commemorazione ai caduti per la Patria

StrettoWeb

Partecipata ad Acqualadroni la cerimonia di commemorazione ai caduti per la Patria con deposizione di una corona d’alloro al Monumento riportante in epigrafe i nomi dei caduti in guerra con l’indicazione delle date di nascita e morte ed il motivo del decesso. L’evento, alla presenza del Vice Prefetto dott.ssa Antonella Re, del neo Assessore comunale Antonino Carreri e di Autorità religiose, civili, militari, e’ stato coordinato e presentato dal Cav. Omri Silvana Paratore vicepresidente nazionale dell’ Aniomrid ( ass. Nazionale Insigniti dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati) che ha sottolineato l’ elevata valenza identitaria della cerimonia quale importante occasione per sottolineare quel sentimento di riconoscenza nei confronti di coloro che hanno sacrificato la loro esistenza al servizio del bene comune. Espresso un plauso a Claudio Taormina ed in memoria a Giovanni Battista Frisone per l’ impegno profuso negli anni ad Acqualadroni volto a ricordare i caduti sui campi di battaglia nei tragici fatti delle grandi Guerre. A prendere la parola l’Assessore al decentramento Antonino Carreri che ha portato i saluti del Sindaco Federico Basile affermando la necessità con le cerimonie commemorative ai caduti, di coltivare il senso di comunità che col loro impegno e attenzione mantengono vivo il ricordo dei caduti in Guerra. A seguire è intervenuto il Presidente della VI Municipalità Francesco Pagano che ha dichiarato come ricordare chi ha dato la vita per la nostra libertà sia un dovere da tramandare alle generazioni future. Presenti all’ evento anche i vicepresidenti della VI Municipalità Giovanni Francesco Russo, Giovanni Donato ed il consigliere Domenico Fornaro.

Dopo la celebrazione eucaristica officiata alla Chiesa di San Pietro Apostolo da Padre Santino Ammendolia conclusasi con la lettura della preghiera del marinaio a cura del Capitano Franco Alessi Presidente dell’Associazione Marinai d’ Italia sez. Messina, il corteo si è mosso in direzione del monumento ai caduti ove dopo la cerimonia dell’alzabandiera issata dalla Guardia costiera Volontaria, sez.di Messina, sull’esecuzione dell’ inno di Mameli coralmente cantato da tutta la comunità di Acqualadroni presente, si è data lettura dei nomi di ogni singolo caduto in guerra sulle note del silenzio d’ ordinanza : Perrone Placido di Antonio, Donato Giovanni, Lo Presti Santi Placido, Frisone Placido, Lo Presti Giuseppe, Lo Presti Stefano, Tringali Giovanni e la Crocerossina di nazionalità ignota il cui corpo è stato recuperato nel 1943 in mare da un pescatore locale. Commozione tra i presenti, molti dei quali legati da vincolo di parentela coi caduti riportati nella lastra marmorea di Acqualadroni, ha suscitato la deposizione via mare di una corona d’ alloro a cura della Polizia municipale sezione Navale.

Presenti all’evento il 1°Luogotenente Salvatore Maisano e il 1°Lgt Giuseppe Innocca della Capitaneria di Porto di Messina, il

luogotenente Giovanni Bonfiglio e il maresciallo Antonino Donato della Marina Militare di Messina, la Guardia costiera volontaria di Messina con Francesco Verboso e Domenico Todaro. Hanno partecipato alla manifestazione anche la Croce Rossa Italiana sez.di Messina con le sorelle Anna Maria Jannello e Maria Teresa Candia, l’Associazione marinai d’Italia sezione Messina, l’ Aniomrid nazionale.

La cerimonia si è conclusa con la lettura della Preghiera per i caduti a cura di Silvana Paratore, coordinatrice della manifestazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.