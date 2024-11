Costituente M5S, Di Maio pronto al ritorno?

StrettoWeb

“Quello che parte oggi è un importante momento di democrazia interna perciò va rispettato. I molti cambi? Sono il sintomo di un’esigenza di cambiamento che condivido. Non ho mai creduto nell’ortodossia. Il Movimento 5 Stelle è sempre cresciuto attraverso momenti evolutivi di questo tipo”.. Sono queste le parole pronunciate in un’intervista al QN da parte dell’ex capo politico M5S Luigi Di Maio, oggi Rappresentante speciale Ue per il Golfo Persico.

“Quando una forza politica entra nelle istituzioni – sottolinea – assume delle responsabilità differenti e più grandi Prima tra tutte quella nei confronti degli elettori. A quel punto il diritto all’estinzione non conta più. Saranno gli elettori, con il voto, a decidere se il Movimento deve sparire o no“, conclude Di Maio. Preludio di un ritorno per l’ex ministro?

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.