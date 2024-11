L’incubo doping, ora la risoluzione. Pogba-Juventus: adesso è finita davvero

StrettoWeb

Tra Paul Pogba e la Juventus è ufficialmente finita. Il club bianconero in una nota ha annunciato di aver concordato con il calciatore francese “di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024“. La società bianconera, si legge nella nota, “desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale“.

In un post su Instagram ‘La Pioche’, tornato alla Juventus nel 2022 dopo le stagioni del 2012 al 2016, ha salutato i tifosi bianconeri: “ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus“, scrive Pogba accompagnando il messaggio da un emoticon che rappresenta il grazie e un cuore.

Si chiude una parentesi, la seconda in bianconero, decisamente amara per Pogba. Tornato nel 2022, ha registrato solo 11 presenze (senza gol) a causa di qualche infortunio di troppo. Nel settembre 2023, quando sembrava tornato in forma e utile alla causa, il Tribunale Nazionale Antidoping (Tna) del Coni ha sospeso in via cautelare Pogba, trovato positivo al Dhea in un controllo antidoping effettuato al termine dell’incontro di campionato fra Udinese e Juventus del precedente 20 agosto. Il 6 ottobre la positività del calciatore francese viene confermata dalle controanalisi. A febbraio del 2024 il centrocampista della Juve viene squalificato 4 anni per doping.

Ad ottobre la squalifica di Paul Pogba, 31 anni, è stata ridotta dal Tas da 4 anni a 18 mesi. “Finalmente l’incubo è finito”, aveva affermato lo stesso Pogba ad ottobre. “A seguito della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, ora non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò inseguire di nuovo i miei sogni“, aveva aggiunto il calciatore che potrebbe tornare alle competizioni ufficiali già da marzo 2025.

“Questo periodo è stato estremamente difficile per me, poiché tutto ciò per cui ho lavorato così duramente è stato sospeso. Grazie ancora per tutto l’amore e il supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo“. Lo farà senza la maglia della Juventus.

