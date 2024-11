Grandi o piccole: come scegliere la borsa a tracolla che fa per te

StrettoWeb

Il mondo della moda è fatto di tantissimi accessori ed elementi che possono impreziosire il look ma non possiamo negarlo, la grande passione femminile si rivolge soprattutto alle it bag. Grandi o piccole? Dipende dal contesto, dall’outfit e ovviamente dalla propria fisicità. Dalle borse a tracolla da donna versatili in più occasioni alle shopping bag maxi per chi non vuole rinunciare a nulla, senza dimenticare le preziose clutch da sera o da cerimonia. Ma quali sono le regole per scegliere il modello giusto? Scopriamolo insieme.

Parti dalle tue esigenze

Che si tratti di una proposta grande o piccola dipende da te. La prima domanda che devi porti è quante cose dovrai portare con te e a quel punto prediligere una capienza idonea. Una it bag compatta e di piccole dimensioni è solitamente da preferire dalle 18 in poi, all’ora dell’aperitivo, nelle cene o nei contesti più formali o di cerimonia. Durante il giorno, invece, via libera alle proposte maxi in cui puoi inserire davvero di tutto, laptop compreso.

Ricorda la regola delle proporzioni

Se stai scegliendo una bag, indipendentemente che si tratti di una proposta a tracolla di cui ci stiamo occupando o di un’altra forma, dovrai pensare all’equilibrio finale. La tua fisicità è importante così come le proporzioni che avrà il look nella sua totalità.

Una corporatura alta e robusta può giocare con modelli più ampi, mentre le figure petite dovrebbero cercare di non esagerare nelle misure. Ricorda che la moda deve valorizzarti e un accessorio può fare la differenza in termini di eleganza.

Casual o formale? Dipende dal contesto

Proprio come accade per le scarpe, anche le borse hanno un loro contesto. Ci sono quelle più sportive e casual, perfette di giorno e nel tempo libero e altre più glam e formali. A fare la differenza sono i materiali ma soprattutto gli elementi che accompagnano la proposta e la rendono unica. Ad oggi la scelta è davvero vastissima e potresti passare tanto tempo a scegliere, ma grazie a brand di moda che mettono a disposizione cataloghi online di borse a tracolla da donna, trovare quella che fa al caso tuo sarà più semplice del previsto.

Se hai dei dubbi, comunque, ricorda il vecchio diktat: “less is more”. Meglio non esagerare che eccedere. La regola d’oro è che la borsa non deve mai sovrastare il resto dell’outfit: deve valorizzarlo senza rubare la scena.

I trend del momento

Il mondo della moda è fatto di una ruota di must che vengono riproposti; un anno si portano le maxi bag, un altro le mini. Seppur in linea di massima ti abbiamo fornito diverse tips utili, devi tenere a mente quelle che sono le tendenze stagionali. Dai un’occhiata alle nuove collezioni, osserva influencer e VIP e prendi ispirazione senza copiare… la moda è arte e tu devi raccontare la tua personalità.

Cosa dice il galateo?

Non poteva mancare una riflessione sul galateo che impone alcune regole d’eleganza persino riguardo la borsa a tracolla. Si parte regolandone la lunghezza che non dovrà superare il fianco, né salendo né scendendo eccessivamente.

In contesti formali viene suggerito di rimuoverla una volta raggiunto l’evento, preferendola a mano: molte it bag, infatti, hanno proprio la possibilità di rimuoverla tramite gancetti e nasconderla all’interno.

Non aver paura di giocare con i contrasti, sperimenta fino a trovare la borsa a tracolla giusta per te!

