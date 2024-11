Giudice di Gara Internazionale di Pizze, c’è anche la reggina Mary Zumbo

StrettoWeb

La Guida Stellata Peperoncino Rosso ha dato vita alla seconda edizione del Corso di Giudice Internazionale di Gara di Pizze, tenutosi in Puglia, presso le aule formative di Cianfano Arredamenti, che ha visto in prima linea i docenti Domenico di Noia, Presidente della Guida e il Dott. Enrico Bianchini, in qualità di Tecnico Organizzativo dei Campionati. La seconda edizione di questo corso pionieristico, ha visto la partecipazione di diversi professionisti del settore, al momento non ancora Ispettori Qualificati della Guida. Hanno collaborato come parte tecnica operativa i docenti Antonio Capone e Massimiliano Feola, due figure di notevole importanza all’interno della Guida Stellata.

Questa seconda edizione ha visto la partecipazione di diversi professionisti del settore e tra questi la Maestra Pizzaiola Maria Zumbo di Taranto (ma originaria di Reggio Calabria), titolare della Pizzeria Carpe Diem. La sua partecipazione attiva testimonia l’interesse e l’impegno dei professionisti più qualificati nel contribuire alla crescita e allo sviluppo della cultura della pizza a livello internazionale.

Figura del Giudice di gara Internazionale di Pizza

La Guida Stellata Peperoncino Rosso, celebre riferimento nel mondo gastronomico internazionale, ha istituito a partire dal 30 Aprile 2024 la prima figura professionale del Giudice di Gara Internazionale di Pizza. Questa iniziativa rivoluzionaria segna un punto di svolta nella storia della pizza, conferendo riconoscimento e credibilità a una pratica culinaria tanto amata quanto complessa.

Il Giudice di Gara Internazionale di Pizza sarà responsabile di valutare in modo impeccabile e professionale le creazioni dei partecipanti alle competizioni, garantendo l’osservanza delle norme di condotta e una preparazione tecnico-professionale adeguata. Questo nuovo ruolo è concepito per assicurare un giudizio equo e imparziale, libero da pregiudizi o influenze esterne, promuovendo l’eccellenza e l’innovazione nel settore della pizza a livello mondiale. La Guida Stellata Peperoncino Rosso si impegna a fornire un sostegno continuo e una formazione professionale ai nuovi Giudici di Gara, garantendo che siano dotati degli strumenti necessari per svolgere il loro ruolo con competenza e dedizione.

Questa innovazione rivoluzionaria riflette l’impegno della Guida Stellata Peperoncino Rosso nell’essere all’avanguardia nel settore culinario, promuovendo la crescita e l’eccellenza della pizza a livello mondiale. Il corso, guidato dal Docente e Presidente Domenico di Noia, specializzato in analisi sensoriale della pizza presso l’Università di Foggia, con l’ausilio del docente Dott. Enrico Bianchini, mira a perfezionare le competenze degli ispettori oltre la loro esperienza come pizzaioli e istruttori. La Guida Stellata Peperoncino Rosso si impegna a migliorare continuamente il corso, rispondendo alle esigenze dei pizzaioli che desiderano competere in un ambiente giusto e professionale.

“Con questo corso, vogliamo dare voce ai pizzaioli che si sentono demotivati dalle attuali competizioni,” ha dichiarato Domenico di Noia. “Il nostro obiettivo è quello di stabilire nuovi standard di valutazione e soprattutto il comportamento per i giudici, garantendo trasparenza e equità nelle gare di pizza”.

Le frasi chiave

Le frasi chiave che danno inizio al corso sono:

La Pizza più buona è quella che assaggerò!

Anche se siamo giudici non siamo Dio!

La Guida ha anche introdotto norme di comportamento stringenti per i giudici, che includono l’uso di un patentino identificativo e la firma di validazione alla presenza in giuria dall’organizzatore della competizione. Queste misure sono state accolte con entusiasmo dai professionisti del settore, come dimostra il numero di iscritti al corso provenienti da diverse città italiane. Un’opportunità unica per acquisire competenze e conoscenze approfondite nel campo della valutazione e della giuria delle gare di pizza a livello internazionale.

Tanti gli argomenti trattati durante la formazione, a partire dall’analisi dettagliata del ruolo della giuria durante le gare, comprese le dinamiche di interazione e le responsabilità assegnate a ciascun membro, la valutazione della presentazione, del gusto e della consistenza. L’Obiettivo della Guida Peperoncino Rosso, con la collaborazione del Dott. Enrico Bianchini, è fornire una base solida e completa per coloro che aspirano a rivestire il ruolo di giudice di gare internazionali di pizza, offrendo competenze pratiche e teoriche essenziali per eccellere in questo ruolo.

