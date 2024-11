Giovanni Barone Adesi, scienziato reggino con il cuore in città: “a Reggio i miei anni migliori. La Calabria può diventare grande con l’economia del sapere”

StrettoWeb

Giovanni Barone Adesi è un grande economista di Reggio Calabria, dov’è nato e cresciuto fino al diploma di maturità ottenuto al Liceo Classico. Poi si è laureato in ingegneria elettronica a Padova prima di trasferirsi a Chicago dove ha conseguito MBA e PhD con Myron Scholes nella Business School iniziando una straordinaria carriera nel settore dell’economia e della finanza. Figlio di Vittorio Barone Adesi, Sindaco di Reggio Calabria in due occasioni nel corso degli anni ’50 e ’60, figura di grande rilievo nella storia della politica e della società civile e culturale reggina, Giovanni sin da piccolo dimostra una grande passione per gli studi e un interesse trasversale per tutte le materie, con una particolare dimestichezza con la matematica. “Ma la mia materia preferita era la geografia“, ha confidato oggi ai microfoni di StrettoWeb nel corso di un’intervista che ripercorre la sua straordinaria carriera accademica.

Giovanni Barone Adesi, infatti, è conosciuto in tutto il mondo: ha insegnato in atenei degli Stati Uniti d’America, del Canada, dell’Inghilterra e della Svizzera, dove oggi vive con la moglie americana. Grande esperto di finanza, fine analista geopolitico, ha realizzato numerosi studi scientifici principalmente sui titoli finanziari derivati e la gestione del rischio. È coautore del modello più usato nella valutazione delle opzioni americane e collabora con varie istituzioni finanziarie e organi di regolamentazione nella gestione dei rischi. È inoltre associate editor o referee di numerose riviste scientifiche internazionali e oggi ha raccolto l’invito di StrettoWeb per un’intervista molto interessante che proponiamo in coda all’articolo nella sua versione integrale.

Giovanni Barone Adesi ha analizzato la situazione geopolitica internazionale parlando del fenomeno di Donald Trump, con un esordio dirompente rispetto a come i media “mistifichino la realtà“, con particolare riferimento alla figura di Robert F. Kennedy Jr. nominato proprio ieri da Trump nuovo Ministro della Sanità degli USA. Molto interessanti le parole su Elon Musk e l’Europa che “si fa male da sola, ha molti problemi tutti provocati da se stessa“, ma le parole più belle sono quelle per Reggio Calabria, “dove ho vissuto gli anni più belli e ho i ricordi migliori“, che in futuro può crescere e svilupparsi “puntando sull’istruzione e la formazione, come ha fatto Taiwan: era un’isola più povera della Calabria, oggi è più ricca dell’Europa da quando ha deciso di basare la propria economia sul sapere“.

