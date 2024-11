Il futuro dell’alimentazione al centro del dibattito a Reggio Calabria

StrettoWeb

Reggio Calabria è pronta ad ospitare un evento di altissimo profilo scientifico. Oggi, presso la suggestiva terrazza del Museo della Magna Grecia, si svolgerà un convegno dal titolo “Il futuro dell’alimentazione”, organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) con il patrocinio dell’Ordine dei Biologi della Calabria. L’iniziativa, che si prefigge di fare il punto sugli sviluppi e le innovazioni nel campo della nutrizione, vedrà la partecipazione dei maggiori esperti del settore e delle più rappresentative istituzioni dei biologi.

Il parterre

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Senatore Vincenzo D’Anna, Presidente della FNOB, che ha voluto fortemente puntare sulla Calabria e del Dott. Domenico Luca Laurendi, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria. Parteciperanno alcuni dei i massimi esponenti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e numerosi Presidenti degli Ordini regionali; interverrà anche una rappresentanza della Fondazione Italiana Biologi. La moderazione è affidata a Antonietta Foggiano e Diego Virgone della FNOB e a due componenti dell’Ordine Calabrese, Alessio Gravina e Fabiana Venezia che è anche la responsabile scientifica del corso.

I temi al centro del dibattito

Il convegno affronterà una vasta gamma di tematiche di grande attualità, tra cui: le pratiche agricole e la loro incidenza sulle caratteristiche nutrizionali della carne, le proprietà benefiche delle piante e la valorizzazione della biodiversità locale, l’impatto degli stili di vita sulla flora batterica intestinale e le conseguenze per la salute nonché le nuove frontiere dell’alimentazione: la carne coltivata e gli insetti commestibili come possibili soluzioni per un futuro sostenibile. Un convegno che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono interessati a conoscere le sfide e le nuove opportunità del sistema alimentare.

Dichiarazioni

“L’argomento del convegno è di massimo rilievo” afferma Vincenzo D’Anna, Presidente FNOB. “La nutrizione, ossia il corretto ed equilibrato regime alimentare, non sono poi da considerarsi fattori per raggiungere livelli estetici e di buona salute nei soggetti obesi oppure in sovrappeso, quanto un deterrente per evitare patologie insorgenti per l’effetto epigenetico di sostanze tossiche o nocive provenienti dall’ambiente attraverso gli alimenti”.

D’Anna spiega ai nostri microfoni: “Prodotti di degradazione chimica oppure biologica sono da considerarsi vere e proprie insidie per la corretta espressione dei geni presenti sul DNA e come tali capaci di modificare la fisiologia genetica. Viceversa la nutrizione e la sicurezza alimentare possono essere utilizzati come detossificanti. L’edulcorazione, la sofisticazione ed i trattamenti industriali determinano squilibri che vanno neutralizzati. I Biologi sono impegnati lungo tutta la filiera agro alimentare per impedire che questa sia possibile”.

Domenico Laurendi, presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria ha così commentato il primo convegno organizzato dalla Federazione nella nostra Regione. “Il futuro dell’alimentazione è un tema di grande attualità che coinvolge tutti noi. A nome di tutto il Consiglio della Calabria, ringrazio i colleghi della FNOB ed in particolare il Presidente Vincenzo D’Anna per l’attenzione e l’impegno verso i nostri biologi. Con l’organizzazione di questo convegno hanno permesso ai colleghi di confrontarsi con le più prestigiose espressioni scientifiche della nostra categoria in un settore strategico come quello della nutrizione, che incide sulle abitudini quotidiane delle persone”.

Continua Laurendi: “Vogliamo offrire ai cittadini calabresi i migliori biologi che possano educare a scelte alimentari consapevoli, individuando soluzioni innovative per garantire una dieta sana, sostenibile e accessibile per tutti”. In chiusura: “Per un weekend i riflettori del panorama scientifico nazionale nel settore della biologia, saranno puntati su Reggio Calabria: per noi è anche un’occasione per mostrare le bellezze della nostra città ai colleghi che arrivano da tutta Italia”.

