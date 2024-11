Elezioni regionali Emilia Romagna e Umbria, tonfo dell’affluenza alle ore 19 | DATI

StrettoWeb

Urne aperte da questa mattina alle ore 7, in Umbria ed Emilia Romagna, per eleggere il nuovo presidente di Regione e rinnovare il consiglio regionale. StrettoWeb seguirà in diretta tutte le fasi ed in particolar modo lo spoglio delle schede che decreteranno il vincitore: sarà una sfida aperta tra il centrodestra ed il centrosinistra con risvolti anche nazionali.

L’affluenza in Umbria alle 19

E’ stata del 31,22% l’affluenza alle 19 per le elezioni regionali in Umbria secondo i dati del ministero dell’Interno relativi a tutte le mille sezioni allestite. Un dato inferiore rispetto al 52,78% della precedente consultazione che però si svolse solo nella giornata di domenica mentre in questa occasione si voterà anche lunedì fino alle 15. A livello territoriale si è votato di più in provincia di Perugia, 31,67% (53,08% nel 2019), rispetto a quella di Terni, 29,90% (51,95%)

L’affluenza dell’Emilia Romagna alle ore 19

Il dato definitivo dell’affluenza delle 19 riporta: 31,03% in Emilia Romagna. Nel gennaio 2020 alle 19 di domenica a livello regionale aveva votato il 58,83% (ma si votava in una sola giornata).

