Elezioni regionali Emilia Romagna e Umbria, affluenza flop alle ore 12 | DATI

Urne aperte in Umbria ed Emilia Romagna per eleggere il nuovo presidente di Regione e rinnovare il consiglio regionale. Alle 12 secondo il dato parziale reso noto dal ministero dell’Interno, ha votato per le elezioni regionali in Umbria il 9,2% per cento degli elettori. Cinque anni fa, nel 2019, secondo i dati del Viminale aveva votato il 19,88%. Insomma, un tonfo evidente di oltre 10 punti di percentuale.

I primi dati parziali del ministero dell’Interno sull’affluenza in Emilia Romagna delle ore 12: il dato provvisorio parla dell’11,03% in Regione, del 12,47% a Bologna. Si tratta, anche qui, di un balzo indietro importante. Nelle precedenti regionali, quelle del gennaio 2020, alle 12 di domenica aveva votato il 24%; nel 2014, quando l’affluenza complessiva raggiunse il 37,7%, alle 12 aveva votato il 12%. Occorre però tenere conto che nel 2014 e nel 2020 si votò nella sola giornata di domenica.

