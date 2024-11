Sondaggi politici, chi sale e chi scende a pochi giorni dalle regionali in Umbria ed Emilia Romagna

StrettoWeb

Domenica 17 novembre e lunedì 18 novembre si vota per le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria. Si sta per chiudere, quindi, una campagna elettorale molto dura con polemiche, tensioni e talvolta colpi bassi. I leader nazionali sono nei territori per gli ultimi eventi prima del voto (StrettoWeb seguirà in diretta tutte le fasi con uno speciale sullo spoglio delle schede).

A livello nazionale, dalla Supermedia dei sondaggi di questa settimana emerge un quadro stabile, rispetto a quello delle ultime settimane, pur con alcuni elementi di novità. Uno è il dato tra Forza Italia e Lega, con un distacco dello 0,3%, l’altro è il crollo di Azione: con il 2,5% è ormai alla pari di Italia Viva che, come +Europa, si mantiene al di sopra del 2%.

Liste

FdI 29,5 (+0,3)

Pd 22,8 (+0,2)

M5S 11,4 (-0,5)

Forza Italia 9,1 (-0,1)

Lega 8,8 (+0,2)

Verdi/Sinistra 6,4 (+0,2)

Azione 2,5 (-0,2)

Italia Viva 2,4 (+0,1)

+Europa 2,0 (=)

Noi Moderati 1,0 (=)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 31 ottobre al 13 novembre ottobre, è stata effettuata il giorno 14 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 13 novembre), EMG (1 e 8 novembre), Euromedia (13 novembre), Quorum (5 novembre), SWG (4 e 11 novembre), e Tecnè (2 e 9 novembre).

