Regionali Umbria: il sondaggio, è testa a testa tra Tesei e Proietti | DATI

Archiviate le elezioni regionali in Liguria, ora il mondo politico è concentrato su Emilia Romagna ed Umbria. Secondo un sondaggio Bidimedia Donatella Tesei del centrodestra si attesterebbe al 48,2%, mentre Stefania Proietti del centrosinistra al 47,7%. Una differenza irrilevante dello 0,5%, in sostanza un grandioso testa a testa a circa tre settimane dal voto.

Per quanto riguardano i partiti: Fdi sarebbe al 26,7%, il Pd al 25,3%. Nel centrodestra la Lega sarebbe intorno al 6,8% mentre Forza Italia al 7%. Alternativa popolare di Bandecchi al 2,9% mentre “Noi Moderati” non va oltre l’1,5%. Nel centrosinistra bene l’alleanza Verdi – Sinistra con il 5,9% mentre il M5S si ferma al 5,5%. Azione non va oltre il 2%. Dopo Tesei e Proietti, tra i candidati presidenti, c’è Marco Rizzo con l’1,3%. Tutti gli altri mettono insieme un 2,8%. Il campione è di 1.000 intervistati su 1.700 contatti totali.

