Regionali Umbria, il nuovo sondaggio: c’è un candidato avanti di circa 2 punti | DATI

Prosegue la campagna elettorale in Umbria in vista delle elezioni regionali. Secondo un sondaggio di TechnoConsumer, Donatella Tesei del centrodestra si attesterebbe tra il 44,8%-49,8%, mentre Stefania Proietti del centrosinistra tra il 42,9%-47,9%. Una differenza non incolmabile ma comunque leggermente marcata, anche se ancora mancano oltre due settimane al voto del 17 e 18 novembre e tutto può cambiare.

Ottimo il risultato per Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare tra 1%-5%. Tra l’0,5%-4% per gli altri candidati a presidente: Martina Leonardi, Moreno Pasquinelli, Elia Fiorini.

