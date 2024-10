Francesco Totti torna in Serie A? La clamorosa dichiarazione e delle insospettabili destinazioni…

StrettoWeb

Una dichiarazione che ha del clamoroso, seppur circoscritta al contesto. Francesco Totti non ha perso la voglia di giocare, questo è risaputo. E lo è in relazione al modo in cui ha lasciato, con tanti rimpianti e un addio mai metabolizzato, ma anche perché continua a farlo, a livello amatoriale, a dimostrazione della sua grande passione, mai persa neanche a 48 anni.

E così, durante un durante un evento organizzato da Betsson Sport, svela: “mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente, mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Nella vita mai dire mai, ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo tanti anni dalla fine della carriera. La Roma? No. La Lazio? Nemmeno l’avrei presa in considerazione”. Ed esclude anche il Monza dell’amico Nesta.

“In Serie A mi dovrei allenare bene, ma in 2-3 mesi sarei pronto. Io gioco ancora a 48 anni,. Mezz’ora, venti minuti. Se dovessi fare una pazzia la farei in Italia, non all’estero, ma è una pazzia. Può darsi che mi chiami l’Inter… Facciamo spogliatoio, porto i cinesini. Quando volti pagina non sia mai quello che ti aspetta. Non è sta una mia scelta, ma in quel momento va vissuta diversamente dal contesto. Forse anche per quello mi è rimasta quella cosa dentro. È vero che c’è un inizio e una fine per tutto. Non l’ho voluto io e quindi quella finestra è rimasta aperta. Un 10 in Italia? Non c’è, potrebbe tornare…”, ha aggiunto.

Le ipotesi

Ma quindi, escludendo le tre sopracitate, chi può aver contattato Francesco Totti fra le squadre di Serie A? In fondo, tolte quelle tre, e tolte le big, non rimane molto. Dunque, giocando sulle parole di Totti, ipotizziamo qualche destinazione.

Negli ultimi tempi, c’è una società che ha deciso di stupire con la nostalgia. E’ il Como, che ha Henry in società, Fabregas come allenatore (prima calciatore) e che aveva anche acquisito Varane, prima della rescissione per un brutto infortunio. Strategie volte anche al marketing, per quello che è un club ricchissimo e che pure attraverso il calcio promuove un territorio magico, sulle rive del lago.

Considerando anche i tanti campioni del mondo in panchina, poi, verrebbe in mente anche l’opzione Genoa, che sta trattando con Balotelli. L’allenatore è Alberto Gilardino, con cui Totti ha condiviso tante bellissime notti in azzurro. Ha condiviso, soprattutto, quello che è diventato un passaggio memorabile in una delle serate più belle del calcio italiano: la famosa ripartenza contro la Germania che da Totti ha portato a Gilardino, prima che Del Piero mandasse l’Italia in finale nel 2006.

