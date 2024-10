Dalle Olimpiadi a OnlyFans, la scelta drastica della stella del pattinaggio: “così mi ha cambiato la vita”

StrettoWeb

“O” come Olimpiadi. “O” come OnlyFans. La forma circolare è la stessa che assimila i cerchi agli zeri, le medaglie e le monete. Sport e soldi possono essere un binomio vincente ma non lo sono per tutti. Specialmente per gli atleti dei cosiddetti ‘sport minori’. Succede quindi che Alexandra Ianculescu, pattinatrice olimpica, ha deciso di aprire un profilo OnlyFans e cambiare vita.

Chi è Alexandra Ianculescu?

Alexandra Ianculescu, 32 anni, pattinatrice romeno-canadese, ha gareggiato per la Romania nel pattinaggio di velocità nei 500 metri femminili alle Olimpiadi invernali del 2018 a Pyeongchang, in Corea del Sud. Dal 2021 si è ritirata dal pattinaggio di velocità agonistico per perseguire una seconda carriera professionistica nel ciclismo su strada e su pista. L’ambizione di Ianculsecu è quella di conquistare una seconda partecipazione olimpica nella sua nuova disciplina. Intanto, per finanziarsi, Alexandra Ianculescu ha aperto un profilo OnlyFans a 15-30 sterline al mese.

Perchè Alexandra Ianculescu ha aperto OnlyFans?

L’ormai ex pattinatrice olimpica ha spiegato il motivo dietro la sua scelta attraverso un post social: “Perché OnlyFans? Ho pensato che sarebbe stato opportuno condividere di nuovo questo post, visto che me lo chiedono di continuo. Cominciamo con alcuni aspetti negativi. Il fatto è che il mondo ti giudicherà sempre, non importa cosa fai. Qualunque sia l’argomento, sei o troppo o troppo poco, troppo grasso o troppo magro, troppo strano o noioso. Fortunatamente, ho scoperto fin da giovanissima che farò sempre le cose a modo mio.

Nel 2021, ho deciso di aprire questo account perché continuavo a ricevere così tanti “mi piace” sulle foto in bikini e le persone mi suggerivano di venderle su questa piattaforma. Ho pensato che fosse la più grande barzelletta. Non volevo essere vista come una che vendeva ‘foto in bikini’, considerando che ho lavorato così duramente come atleta, mi sono impegnata molto per la mia istruzione, parlo più lingue e amo davvero l’immagine di me stessa che ho creato e rispetto. Dopo il mio primo mese lì, la mia vita è cambiata completamente in meglio“.

“Adesso mi piace allenarmi a tempo pieno, potermi permettere l’attrezzatura di cui ho bisogno, le bici dei miei sogni, risparmiare per altri obiettivi nella vita e potermi godere la vita in un modo che non mi obbliga a sacrificare la mia vita sportiva per avere tre lavori part-time, come facevo prima mentre inseguivo i miei sogni olimpici“.

Ianculsecu ha riservato un commento anche ai critici: “puoi categorizzarmi perché non mi conosci. E va bene così. Conosco me stessa e le persone che contano per me sanno come sono. I commenti non mi offendono perché è una strada che ho scelto. Per ora. Quindi… non essere timido e vieni a salutarmi“.

