Serie D, Presidente della Nissa imbufalito: “ho visto giocatori svogliati, è inaccettabile. Pronto a prendere provvedimenti…”

Serissimo, scuro in volto, deluso per questo avvio. Il Presidente della Nissa Luca Giovannone, prima di partire per gli Stati Uniti, si rivolge alla squadra dopo la cocente battuta d’arresto di domenica nella gara casalinga contro il Pompei. Lo fa attraverso un videomessaggio in cui si mostra duro e severo. La Nissa ha già perso troppi punti per strada, è a metà classifica e – dopo gli investimenti fatti dalla proprietà – avrebbe dovuto stazionare nelle zone alte. E invece non è così.

Da qui lo sfogo del patron. “Voglio una reazione immediata! Risultati finora deludenti e al di sotto delle aspettative. Ho visto alcuni calciatori svogliati in campo. E’ inaccettabile! Questa squadra è stata costruita per fare molto di più. Se non ci sarà una svolta chiara e consistente sarò pronto a prendere gli opportuni provvedimenti al mio ritorno in Italia soprattutto per rispetto dei nostri tifosi!”.

