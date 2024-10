Il Trapani pesca l’imprevisto nel finale, rimonta clamorosa del Monopoli a tempo scaduto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Pazzo pomeriggio allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Il Trapani va vicinissimo a una vittoria prezioso in trasferta, con annesso balzo in avanti in zona Playoff, per poi subire la rimonta del Monopoli, nel finale di gara, in 10 uomini, e gettare tutto alle ortiche.

La partita si mette in discesa per i siciliani con il rosso sventolato a Cristallo al 37′, dopo il quale è arrivato il gol di Lescano che permette al Trapani di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa, proprio la sostituzione di Lescano al 70′ propizia il gol del raddoppio firmato dal subentrante Udoh al 75′.

Sembra ormai finita per il Monopoli, ma in pieno recupero il risultato viene ribaltato clamorosamente. Al 91′ Vazquez accorcia le distanze. Al 97′ il bomber argentino si ripete siglando il calcio di rigore che vale il 2-2 finale. Monopoli secondo dietro al Benevento, Trapani terzo a pari punti con il Catania.

Classifica Serie C Girone C

Benevento 22 Monopoli 19 Trapani 18 Catania 18 Audace Cerignola 18 Picerno 17 Potenza 17 Giugliano 17 Avellino 16 Sorrento 13 Casertana 11 Turris 11 Cavese 11 Crotone 11 Foggia 10 Altamura 10 ACR Messina 9 Latina 7 Taranto 6 Juventus U23 6

(1 partita in più Cavese, Potenza, Monopli e Trapani)

